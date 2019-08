Actievoerders opgepakt bij demonstratie TNO en NAVO

Activisten voeren zondag actie op het terrein van TNO en de NAVO. Tientallen mensen protesteren voor het hek en enkelen hebben het dak van het pand van de NAVO beklommen om spandoeken op te hangen. Bij de acties zijn zeventien mensen aangehouden, omdat ze zich op plaatsen bevonden waar ze niet mochten komen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De acties worden uitgevoerd door een groepering die zichzelf No Border Camp noemt. Sinds donderdag voert deze groep op diverse plaatsen in de regio actie voor een wereld zonder grenzen, waarbij iedereen zich vrij kan bewegen. De uitvalsbasis van de groepering is Huis Ivicke in Wassenaar, van waaruit donderdag actie werd gevoerd bij het Rode Kruis, vrijdag bij uitzendbureau OTTO en zaterdag bij het detentiecentrum van Rotterdam/The Hague Airport.

Activisten klimmen over de hekken en bevinden zich op het dak van het NAVO gebouw, ze vragen aandacht voor het migratie beleid van Europa op een van de spandoeken staat 'migranten sterven door de NAVO' pic.twitter.com/lpFO06t05o — Rooie Reporter (@rooiereporter) August 4, 2019

Zondagochtend volgde de bezetting van TNO en de NAVO in Den Haag. “Onderzoeksinstituut TNO behoort tot de grootste ontvangers van EU-subsidies voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor grensbewaking”, legt de groepering in een persbericht uit. Voor de politie kwamen de acties niet onverwacht. De betrokken organisaties en andere mogelijke doelwitten waren vooraf geïnformeerd over de mogelijke komst van actievoerders.

Arrestaties

Bij de eerste actie werden volgens de politie zes mensen opgepakt, twee vrouwen en vier mannen, omdat ze op plaatsen waren waar ze zich niet mochten bevinden. Rond het middaguur werden nog elf personen aangehouden. Zij worden naast het betreden van het verboden terrein ook verdacht van het aanrichten van vernielingen.

Volgens No Border Camp waren er tachtig activisten aanwezig bij de protesten, de politie heeft het over twintig tot dertig demonstranten.

Foto: Twitter / Rooie Reporter.