ADO Den Haag verliest eerste competitieduel van FC Utrecht

ADO Den Haag heeft zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 2-4 verloren. De Haagse formatie kwam nog wel op een 2-0 voorsprong, maar zag FC Utrecht daarna het initiatief overnemen en uiteindelijk winnen. FC Utrecht won met 2-4.

Nieuwkomer Milan van Ewijk maakt in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen zijn eredivisiedebuut. De 18-jarige kreeg van Fons Groenendijk een basisplaats.

Het begin van ADO Den Haag was goed. Binnen een half uur stond het 2-0 door goals van Meijers en Zwinkels, maar in het laatste kwartier knokte FC Utrecht zich terug.

Ok het is vakantietijd; maar voor een grote stad als Den Haag is het stadion van @ADODenHaag bij de eerste thuiswedstrijd tegen Utrecht te leeg. Dat moet de komende tijd beter 💪 meer seizoenskaarten en wat marketingacties. Anyway: op naar de 1e 3 punten 🔰 #adoutr pic.twitter.com/G9LKq86uaD

— Richard de Mos 🔰 (@RicharddeMos) August 4, 2019