Zorgen over over toename kamerverhuur

Duitse hulp voor politie Scheveningen

Meer in

De politie op Scheveningen krijgt de komende tijd hulp van collega’s uit Duitsland. Vier weekenden lopen agenten uit Düsseldorf, in eigen uniform, mee om te ondersteunen in contact met Duitse toeristen. Scheveningen is een populaire vakantiebestemming bij onze oosterburen.

Per weekend komen vier Duitse collega’s een paar dagen over. De Duitse agenten gaan met hun Nederlandse collega’s de straat op om te surveilleren en te helpen bij aangiftes waarbij Duitstalige toeristen betrokken zijn.

Daarnaast kunnen ‘Duitse politieagenten ook kennismaken met onze procedures en vaardigheden’, schrijft de politie Scheveningen op Facebook.

Onderdeel van uitwisseling

Het bezoek van de Duitse agenten is onderdeel van een jaarlijkse uitwisseling. In december gaan Haagse agenten naar Düsseldorf om de politie te ondersteunen als grote groepen Nederlandse toeristen kerstmarkten bezoeken.