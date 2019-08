Hondenbezitters zijn ‘waaks’ op verdachte situaties in Bezuidenhout

Een rondje lopen met je hond en tegelijkertijd opletten op verdachte situaties in de wijk. Via het project ‘Waaks’ zijn buurtbewoners van Bezuidenhout een extra paar ogen en oren voor de politie en gemeente.

“Hondenbezitters die hun gebied als geen ander kennen zien heel veel, maar weten vaak niet wat ze moeten doen of bij wie ze moeten zijn”, zegt wijkagent van Bezuidenhout-West Evert-Jan Rusticus. “Ze doen dan vaak niet met de melding.”

Het project ‘Waaks’ draait niet alleen om verdachte situaties zoals een inbraak. Het kan ook gaan om het melden van een losliggende stoeptegel of een fietswrak. Via de BuitenBeter app kunnen buurtbewoners dat doorgeven waarna de gemeente in actie kan komen.