Storing bij aan- en afmelden parkeren

Door een storing werkte het aanmelden van kentekens om te parkeren in Den Haag zondag een aantal uur niet. Inwoners die bezoek willen aanmelden via de app, website of telefoon konden dat zondag niet doen. De gemeente verwijst via Twitter gebruikers door naar een webpagina met tips en andere mogelijkheden om een kenteken aan te melden. Maar ook dat leek niet te werken.

“Het kan gebeuren dat u een kenteken niet kunt aan- of afmelden door een algemene storing in het systeem. Betaal dan bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren. Doet u dit niet? Dan kunt u een parkeerbon krijgen.”

Sommige gebruikers laten het er niet bij zitten en laten via Twitter aan de gemeente weten welk kenteken hoe laat aan- en afgemeld moet worden. “Graag noteren voor mij 14.00 tot 17.00 uur niet kunnen aanmelden! Dus ook niet bekeuren aub.”

In de loop van de avond komen de eerste berichten dat het systeem weer zou werken.