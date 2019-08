Delano Ladan vertrekt bij ADO en gaat naar SC Cambuur

Delano Ladan heeft na de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen afscheid genomen bij ADO Den Haag. De overeenkomst met de 19-jarige aanvaller uit Leiderdorp is in wederzijds overleg ontbonden, zodat een overstap naar SC Cambuur kon worden afgerond. Ladan tekent voor twee jaar in Leeuwarden.

Ladan was zes seizoenen lang verbonden aan ADO Den Haag. De oud-jeugdspeler van Feyenoord, DSO en Haaglandia doorliep meerdere jeugdelftallen van onze club, voordat hij in op 11 augustus 2017 in de Haagse hoofdmacht debuteerde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. In het eerste elftal kwam hij in totaal tot vier invalbeurten. Vorig seizoen kwam de voormalig Oranje-jeugdinternational op huurbasis uit voor TOP Oss.

Foto: Richard Mulder.