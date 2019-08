Den Haag FM en burgemeester Madurodam willen 5.000 euro ophalen voor gehandicapte kind

Tijdens de tweede editie van de Madurodam Marathon, op zondag 6 oktober, zal ook een team van Den Haag FM meedoen. In het programma Haagse Ochtendradio werd de aftrap gegeven voor de campagne. Ties Brink, tot en met september burgemeester van Madurodam, werd benoemd tot aanvoerder.

Net als afgelopen jaar gaat de opbrengst naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). “Vorig jaar is er ruim 50.000 euro opgehaald”, zegt Ties. “Dit jaar is het doel om dat minimaal te verdubbelen. Met ons Den Haag FM-team moeten we 5.000 euro kunnen ophalen.”

De komende maanden wordt het Den Haag FM-team uitgebreid. Iedere maandag hoor je in Haagse Ochtendradio de ‘Madurodam Marathon Update’. Zelf meelopen of doneren is mogelijk via de teampagina. De Madurodam Marathon is op zondag 6 oktober in en rond het park. Den Haag FM zendt die dag live uit vanaf locatie.

Luister hier naar het interview met Ties Brink en Rogier Heimgartner op Den Haag FM.