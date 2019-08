Dode gevonden in woning, politie doet onderzoek

In een woning aan de Van Diesenstraat is zondag een overleden persoon aangetroffen. Forensische specialisten en de recherche doen onderzoek in het huis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak of de identiteit van de overleden persoon. Waarschijnlijk wordt in de loop van vandaag meer bekend over de zaak.

Medewerkers van de Forensische Opsporing lopen de woning in en uit in witte pakken. Rechercheurs zijn onder meer een buurtonderzoek gestart.