Hennos Asmelash opnieuw verhuurd aan TOP Oss

Hennos Asmelash wordt door ADO Den Haag opnieuw verhuurd aan TOP Oss. Het afgelopen jaar speelde de 20-jarige verdediger annex middenvelder ook al op huurbasis bij de eerstedivisionist uit Noord-Brabant. Na dit seizoen loopt zijn contract af bij de Haagse club.

In 2013 kwam voormalig jeugdinternational Asmelash in de jeugdopleiding van ADO terecht. Daarvoor speelde de Nederlander met roots in Eritrea bij DSO in Zoetermeer. Hij maakte op 14 januari 2017 tijdens het uitduel met SC Heerenveen zijn debuut in de Haagse hoofdmacht. Vervolgens droeg hij nog tweemaal het shirt van ADO in de eredivisie.

