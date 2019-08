Maandag beslissing over Bilal Ould-Chikh bij ADO, Groenendijk tevreden

Fons Groenendijk is tevreden over proefspeler Bilal Ould-Chikh. Dat laat hij weten na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht. ADO beslist vandaag of het verblijf van Ould-Chikh een vervolg krijgt. De 22-jarige vleugelaanvaller traint sinds afgelopen week mee om te kijken of er een samenwerking in zit. In de seizoensopener thuis tegen FC Utrecht (2-4) maakte ADO een vleugellamme indruk.

In de wedstrijd tegen FC Utrecht speelden Thijmen Goppel en Erik Falkenburg als respectievelijk rechts- en linksbuiten. Na het vertrek van Sheraldo Becker, Melvyn Lorenzen, Ricardo Kishna en eerder al Yuning Zhang is de voorhoede van ADO al flink uitgedund. Groenendijk gaf eerder al aan dat als El Khayati mocht vertrekken en er dus geld binnenkomt, de prioriteit voor wat betreft het halen van een nieuwe speler in de voorhoede ligt.

Foto: ADO Den Haag.