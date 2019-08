Tiende Haagse Museumnacht wordt grootste ooit

Museumnacht Den Haag viert op zaterdag 5 oktober haar tiende verjaardag. Dit tweede lustrum doen 49 musea en culturele instellingen mee. Hiermee is het de grootste Museumnacht Den Haag ooit.

Het thema is dit jaar ‘TIJD’. De avond wordt geopend in het Gemeentemuseum met een optreden van de Haagse band Son Mieux. Kaarten voor de Museumnacht zijn vanaf maandag 12 augustus te koop.

“Tijdreizen was nog nooit zo leuk”

Deze editie kunnen bezoekers onder andere een eigen zeventiende-eeuwse Tinderprofiel in het Mauritshuis maken. Of bekijk een preview van de nieuwe Broadway musical Anastasia in pop-up locatie Grand Hotel Amrâth Kurhaus waar hoofdrolspeelster Tessa Sunniva van Tol je meeneemt in haar zoektocht door de tijd in de Nederlandse versie van ‘Journey to the Past’. Werp een blik op de toekomst van online media en neem een sneak peak in museum COMM/Beeld en Geluid Den Haag. In het Haags Historisch Museum neem je afscheid van de hippe beats en danspasjes van het heden en leer je 16e en 17e -eeuwse hofdansen. Tot rust kom je tijdens een yogales tussen de kunstwerken in galerie Lauwer. Time flies when you’re having fun!