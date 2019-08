Vijf actievoerders TNO en NAVO op vrije voeten

Vier van de zeventien actievoerders die dit weekend door de marechaussee zijn opgepakt op het terrein van de NAVO en TNO zijn weer vrij. Een achttiende arrestant, die door de politie buiten de hekken van het terrein was aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren, is ook vrijgelaten.

De actievoerders hebben een boete gekregen omdat ze zich op terrein van Defensie bevonden, wat voor hen verboden gebied is. Dertien actievoerders zaten zondagavond volgens een woordvoerder van de marechaussee nog vast voor verhoor.

De actievoerders waren onder meer op het dak van het pand van de NAVO geklommen om spandoeken op te hangen. De demonstranten zouden horen bij een groepering die zichzelf No Border Camp noemt. Sinds donderdag voert deze groep op diverse plaatsen in de regio actie voor een wereld zonder grenzen, waarbij iedereen zich vrij kan bewegen. De uitvalsbasis van de groepering is Huize Ivicke in Wassenaar.