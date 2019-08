Vitrual Reality escape room geopend aan Torenstraat

Amaze Escape VR Center & Bar in de Torenstraat is maandag geopend. “Eindelijk zijn we in het hartje van Den Haag te vinden, in de monumentale Torengarage”, vertelt Tim Keijzers van Amaze Escape Events op Den Haag FM.

Deelnemers kunnen vanaf maandag in het centrum van de stad een escape room spelen, maar dan in een digitale omgeving. “We hebben onwijs veel techniek hangen zodat wij weten waar je bent in de ruimte en om ervoor te zorgen dat je niet tegen de muur kunt rennen”, vertelt Tim. Om al deze techniek te financieren heeft het bedrijf een inzamelingsactie gestart. “Die is heel goed geslaagd. Sinds maandagochtend staan we op 173 procent van het gewenste bedrag.”

Keijzers heeft al plannen met dit overschot. “We hebben nog een geheime ruimte achter in het pand waar we iets speciaals mee willen doen.” Wat dat precies gaat worden kon Tim nog niet vertellen.

Luister hier naar het interview met Tim Keijzers op Den Haag FM.