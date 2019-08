Boek over legendarische discotheek De Marathon nu echt klaar

Het duurt en het duurt. Het boek over de legendarische discotheek De Marathon in Den Haag. Maar nu is het boek écht klaar. Op zaterdag 5 oktober is de releaseparty in Strandtent 14 op Kijkduin. “Dat het boek klaar is, is reden voor een feestje,” vertelt Ben Manuputty, organisator van de releaseparty op Den Haag FM.

Het boek over de zaak – die ooit als rolschaatsbaan begon – zou vorig jaar al uitkomen. Omdat de schrijvers meer verhalen wilden verzamelen. Nu is het boek eindelijk compleet. De Marathon begon in 1947, onder de naam Eerste Haagsche Rolschaats Club (EHRC) in de De Savornin Lohmanlaan. Pas in 1972 begon de periode als discotheek.

Meer dan 70 jaar geschiedenis

Al de geschiedenis in kaart brengen, levert een hoop werk op. Maar ook een hoop plezier, zei Charles Brussee eerder. “Het is a hell of a job. We doen het erbij, allemaal gratis. We zijn gewoon twee Haagse jongens die hebben gezegd: we doen dit door Hagenezen, voor Hagenezen. We hebben hulp van een fotograaf en een redacteur die alles redigeert. Dus we doen het met zijn vieren. Maar dan nog, er zijn zoveel verhalen. Het is 72 jaar geschiedenis.” In 2016 is het pand gesloopt.

Foto: Discotheek De Marathon.

Luister hier naar het interview met Ben Manuputty op Den Haag FM.