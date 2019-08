Demonstranten strijden voor bomen paleisplein Noordeinde

De Haagse Helga Fischer staat iedere maandag samen met vier mede-demonstranten voor paleis Noordeinde om een geplande bomenkap tegen te gaan. Vijf lindebomen moeten het veld ruimen, nadat er via een participatieproces van de gemeente een herindeling voor het plein is gemaakt. Buurtbewoners zouden het plein onveilig vinden.

Naast dat Helga vindt dat de bomen recht van bestaan hebben, is ze ook bang dat het plein te warm gaat worden zonder de schaduw van de lindes. “Ik heb de temperaturen gemeten”, zegt Helga tegen Den Haag FM. “Op de heetste dag van de drie dagen die ik heb gemeten, was het 37 graden onder de schaduw van de bomen. En bij de gotische zaal waar de hele dag de zon op schijnt was het 49 graden. Dat gebeurt dus overal als je de bomen weghaalt. Je creëert een hitte-eiland.” Ook Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren, wil niet dat de bomen verdwijnen. “Wij vinden dat deze kap echt onnodig is”, zegt Smit. “Wij hebben hier een tijdje geleden schriftelijke vragen over gesteld omdat toen bleek dat ze op dit plein een groen rustpunt wilden creëren in het centrum. Dat kan bij ons niet samengaan met de kap van vijf bomen, dus daarom hebben wij toen aan de bel getrokken.”

De gemeente laat in een reactie aan Den Haag FM weten dat de demonstranten gehoord worden, maar dat men via een uitgebreid participatieproces de nieuwe plannen in samenwerking met omwonenden heeft gemaakt. De kapvergunning is nog niet binnen, maar wordt nog in augustus verwacht. De kap van de bomen zou dan in oktober van start kunnen.