Haagse Rekenkamer onderzoekt geheimhouding

De Haagse Rekenkamer gaat onderzoeken of er documenten door het Haagse stadsbestuur terecht of onterecht geheim zijn gehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De geheimhouding stond recent ter discussie bij twee dossiers: het verkoopproces van de aandelen van Eneco en het convenant van de Scheveningse vreugdevuren – nadat afgelopen jaarwisseling een vonkenregen ontstond.

In het geval van het convenant wilde burgemeester Pauline Krikke het document in eerste instantie niet openbaren, maar even later deed ze dat, na aandringen van de gemeenteraad, alsnog. Korte tijd later maakte ze zelfs het hele vreugdevurendossier openbaar, dat 1.800 documenten omvatte.

Geheimhouding

Het instituut heeft maandag aangekondigd te starten met een groot onderzoek naar de geheimhouding van het stadsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders en hun ambtenaren bepalen welke informatie geheim wordt verklaard voor de gemeenteraad en voor burgers die een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) indienen.

