Internationale touroperators zoeken in Den Haag naar verborgen parels

Den Haag en Delft ontvangen van in het weekend van 7 oktober ruim 100 internationale touroperators uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië en de VS. De touroperators bezoeken de steden voor de Global Travel Trade Show, die georganiseerd wordt op initiatief van NBTC Holland Marketing in samenwerking met The Hague Marketing Bureau en Delft Marketing.

“Vanuit de touroperators vangen we steeds meer geluiden op dat men op zoek is naar de verborgen parels. Meer onbekende steden dus. Werkelijk fantastisch dat wij Den Haag en Delft nu aan zo ’n grote groep internationale touroperators kunnen laten zien. Dit is echt een groots evenement in de sector”, aldus Sander Hanenberg van The Hague Marketing Bureau.

Den Haag en Delft richten zich op duurzame toeristische groei in de regio en richten zich daarom op internationale toeristen die passen bij het karakter van de steden.

Madurodam en Kurhaus

De Global Travel Trade Show begint met een welkomstdiner in Madurodam. Het Grand Hotel Amrâth Kurhaus in Scheveningen is daarna de centrale locatie van het evenement. Daar hebben de internationale touroperators één-op-één afspraken met aanbieders uit de Nederlandse toeristische branche, zoals attracties en hotels.

Gebaseerd op de interesses van potentiële bezoekers uit die landen krijgen de touroperators per land van afkomst een ander programma in Den Haag en Delft aangeboden.

