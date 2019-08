Boek over legendarische discotheek De Marathon nu echt klaar

Miljoenenoplichting FloraHolland: 3 jaar celstraf geëist tegen Hagenaar

Meer in

Het openbaar ministerie wil dat de 28-jarige medewerker van Royal FloraHolland voor drie jaar de cel in gaat waarvan één jaar voorwaardelijk. De Hagenaar wordt ervan verdachte ruim vier miljoen euro te hebben verduisterd om zijn gokverslaving te bekostigen. De verdachte heeft spijt.

De man werkte op de financiële afdeling van het bedrijf en wist in een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro te verduisteren door online te gokken op sportwedstrijden. Volgens de officier gaat het niet om verduistering omdat de man het geld niet legaal onder zich had. Omdat ook geld naar andere rekeningen werden geboekt is er ook sprake van witwassen, zegt het OM.

Royal FloraHolland kan op dit moment nog niet ingaan op de vraag hoe de verdachte het geld achterover kon drukken.