Vredespaleis opent haar deuren voor publiek

Het Vredespaleis is een van de meest iconische plekken van onze stad. Maar alleen vanachter een beveiligd hek te bewonderen. Wat zit er toch achter die deuren? Voor nieuwsgierigen opent de Carnegie Stichting, die beheerder is van het paleis, nu een aantal weekenden de deuren.

Werkpaleis

Het Vredespaleis is eigenlijk een werkpaleis en huisvest twee gerechtelijke instanties: Het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het Permanent Hof van Arbitrage. Beide instellingen werken dagelijks aan één doel, namelijk het vreedzaam oplossen van internationale conflicten door middel van arbitrage, bemiddeling of rechtspraak. Omdat er in het paleis vaak zittingen plaatsvinden en deze niet openbaar zijn voor het publiek, is het daarom lastig om rondleidingen te houden.

Miscommunicatie

Omdat er in de zogeheten ‘Tempel van Vrede’ vele bijzondere objecten van over de hele wereld hangen en staan, komt het ook weleens voor dat er iets mis gaat. Zo kreeg het paleis een fontein als geschenk van Denemarken. Met een briefje op de dozen is nadrukkelijk gewaarschuwd om de fontein niet buiten, maar binnen te zetten. Door miscommunicatie is de fontein toch buiten op de binnenplaats van het Vredespaleis terecht gekomen waardoor de porseleinen fontein vaak gebarsten is.