Vrouw rijdt met 30 keer teveel MDMA op, “levensgevaarlijk”

Een vrouw is eind juni opgepakt omdat ze met 30 keer teveel MDMA op achter het stuur was gekropen. Dat meldt de politie van Scheveningen op social media. De politie kreeg enkele dagen geleden de uitslag van een bloedtest.

Agenten zette de vrouw eind juni aan de kant. De bestuurster was zichtbaar zwaar onder invloed van drugs. Hierop is ze aangehouden en is bloed afgenomen. Eind juli kwam de uitslag binnen. “Zelfs wij vielen van onze stoelen bij het zien van deze uitslag…. De bestuurster had 30 keer de grenswaarde voor MDMA in haar lichaam!”

De politie noemt het een levensgevaarlijke hoeveelheid.