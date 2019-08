Bilal Ould-Chikh tekent voor twee jaar bij ADO Den Haag

Bilal Ould-Chikh zet donderdag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij ADO Den Haag. De 22-jarige vleugelaanvaller speelde al mee tijdens een proefperiode. Nu verbindt de speler zich twee jaar in het Cars Jeans Stadion.

Ould-Chikh staat te boek als een groot talent. Als oud-jeugdspeler van RBC Roosendaal, Feyenoord en Willem II maakte de buitenspeler al op 16-jarige leeftijd bij FC Twente zijn debuut in het betaalde voetbal. Zijn ontwikkeling en prestaties sprongen destijds snel in het oog bij Benfica, dat hem in de zomer van 2015 naar Lissabon haalde. Omdat een doorbraak bij de Portugese topclub uitbleef, pikte FC Utrecht Ould-Chikh in 2017 op. Daarna speelde de inwoner van Den Haag ook nog bij het Turkse Denizlispor.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As noemt Ould-Chikh ‘een ruwe diamant’. “Bilal beschikt over een flinke portie talent. Dat heeft hij tijdens zijn proefperiode bij ons ook laten zien. Wegens verschillende redenen is het er nog niet helemaal uitgekomen bij Bilal, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij hier volledig tot bloei kan komen en van waarde kan zijn voor onze ploeg. Hij bezit kwaliteiten die we absoluut zochten: creativiteit, een goede voorzet en een verrassende actie.”

ADO Den Haag hoopt dat Ould-Chikh zondag (20.00 uur) al speelgerechtigd zal zijn in de uitwedstrijd tegen PSV.

Foto: ADO Den Haag.