Haagse fotograaf vindt familie terug die op vijftig jaar oude foto’s staat

De Haagse hobby-fotograaf Boris Scholte kocht een week geleden een oude fotocamera via Marktplaats. Tot zijn verbazing zat er nog een fotorolletje in en nadat hij die ontwikkelde zag hij een reeks vakantiefoto’s van een onbekende familie. Boris besloot via Facebook op zoek te gaan naar deze familie, en met succes.

“De foto’s zijn een jaar of vijftig oud. Het blijkt om een Belgisch gezin te gaan op vakantie in Nice”, zegt Boris op Den Haag FM. “Ik kreeg na een paar dagen een bericht van een nichtje van dit gezin.” Op de foto’s zijn een jong meisje met haar ouders en oma te zien. “Iedereen die op de foto’s staat blijkt nog te leven”, zegt Stolte. “Zelf oma, die wordt deze maand 102 jaar.”

Hoe de foto’s bij de Belgische familie terecht gaan komen weet Boris nog niet. “Ik heb inmiddels contact met het meisje op de foto, maar die is op dit moment op vakantie in Amerika. Als ze terug is gaan we ervoor zorgen dat de foto’s weer in hun bezit komen.”

