Jésaja (18) vervult bijzondere rol tijdens Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De 18-jarige Jésaja Gunawan van het Haagse Vrijzinnig Christelijk-Lyceum is één van de sprekers tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Tijdens de ceremonie deelt hij verhalen van zijn familie uit toenmalig Batavia. 15 augustus 1945 markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ieder jaar herdenken we op deze dag bij het Indisch Monument in Den Haag alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.

“Vrede is voor mij heel vanzelfsprekend, vrede is een vaste waarde die door iedereen hier gekoesterd wordt. De vragen die ik had, heb ik aan mijn oudtante, een schoonzusje van mijn grootmoeder van vaders zijde gesteld. Mijn grootmoeder is helaas overleden. Mijn oudtante heeft me haar herinneringen verteld. Dat maakte het voor mij een beetje duidelijker hoe mijn grootmoeder de vreselijke oorlogstijd heeft kunnen doorstaan. Ik ben trots op mijn familiegeschiedenis.” zegt Jésaja.

Programma Herdenking

Tijdens de herdenkingsplechtigheid leggen de zussen Monique en Suzanne Klemann van de band Loïs Lane samen met hun familie de drie-generatie-krans, vertelt Jésaja over zijn familiegeschiedenis en treedt zanger Sjors van der Panne (40) op. Alle sprekers en artiesten hebben verschillende wortels in voormalig Nederlands-Indië en delen op 15 augustus hun eigen verhaal. Minister-president Mark Rutte, leden van de Koninkrijksregering, ambassadeurs en leden van de eerste generatie oorlogsgetroffenen leggen kransen bij het Indisch Monument. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé.

Foto boven: Ivy Njiokiktjien.