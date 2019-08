Joeri Gordijn stopt als hoofdredacteur 3voor12/Den Haag

Joeri Gordijn stopt na als hoofdredacteur van muziekplatform 3voor12/Den Haag. Na vijf jaar vindt de 30-jarige Gordijn het tijd om het stokje door te geven. “Ik zei van tevoren dat ik het drie jaar zou doen”, aldus Joeri op Den Haag FM. “Dat is inmiddels vijf jaar geleden, het is tijd voor nieuwe energie.”

Het platform, dat onder anderen samen met Den Haag FM de Haagse Song van het Jaar-verkiezing organiseert, hoeft niet op zoek naar een opvolger want die is al in huis: Sabrina Okx. “Sabrina werkt al langere tijd als vrijwilliger voor de website en heeft op de achtergrond hard meegewerkt aan de huidige staat van het platform”, staat op de website van 3voor12 te lezen.

Het komende half jaar gaan Gordijn en Okx het hoofdredacteurschap samen doen, dan wordt het stokje definitief over gedragen. Daarna zal Joeri nog wel actief blijven voor stichting Brouhaha, waar 3voor12/Den Haag onder valt.

Luister hier naar het interview met Joeri Gordijn en Sabrina Okx op Den Haag FM.