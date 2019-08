STRAATVRAAG: Goed gesprek in plaats van celstraf?

Minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp zoals een winkeldiefstal plegen, hoeven binnenkort niet meer de cel in, maar komen weg met een stevige waarschuwing. Een proef van de politie in het Oosten van het land heeft uitgewezen dat een pittig gesprek, waar ook de ouders bij zijn, veel beter werkt dan het opsluiten in een cel. Dit mede vanwege het feit dat een verblijf in een cel voor minderjarigen traumatisch kan zijn.

Geen van de ongeveer 120 kinderen tussen 12 en 18 jaar die afgelopen jaar in Twente werden betrapt en bestraffend zijn toegesproken, kwam tot nu toe terug op het politiebureau vanwege een nieuw delict, stelt de politie. Zien we dit in Den Haag ook zitten?