VVD wil Haagse speelplekken aantrekkelijker maken voor ouderen ouderen

In een speeltuin spelen natuurlijk vaak kinderen, maar als het aan de Haagse VVD ligt worden deze plekken straks ook aantrekkelijk gemaakt voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Een voorbeeld is de speelplaats Kastanjeplein in Segbroek.

Ayce Yilmaz (VVD): ‘Ik vind het een mooie gelegenheid om jong en oud te mixen en faciliteit te creëren voor ouderen om mee dan alleen maar toe te kijken naar kinderen’. Ze heeft wel een aantal ideeën voor het grasveldje, zo wil ze een plek voor een jeu de boules baan, sport attributen en een ingebouwde schaak- en dambord.

Stefan Barrett van de Haagse Community tegen Eenzaamheid is blij met het initiatief. Hij vindt wel dat er meer bij komt kijken. Stefan: ‘We moeten wel een plan omheen bedenken van hoe gaan we de ouderen daar naartoe brengen en wat gaan we er omheen verzinnen? Alleen een jeu de boules baan aanleggen is niet voldoende’.