Wat wil jij weten van Haagse oud-trainer Aad de Mos?

Aanstaande vrijdag is de Haagse oud-trainer Aad de Mos te gast in de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten spreken hem onder andere over zijn Haagse tijd, maar wat zou jij nog willen weten van Aad de Mos?

Stel je vraag per mail (adopodcast@denhaagfm.nl) en wie weet nemen we hem mee in het gesprek. De podcast met Aad de Mos is vrijdagavond via www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media te beluisteren. Hier vind je de eerste twee afleveringen.