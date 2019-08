Den Haag goed voorbereid op groei elektrische auto’s

Den Haag is goed voorbereid op de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse EV Benchmark van Over Morgen. Voor de benchmark is gebruik gemaakt van gegevens van het Kadaster, CBS, oplaadpalen.nl en ESRI.

De stad heeft momenteel 1050 laadpalen, een aantal wat de komende jaren nog verder uitgebreid zal worden. Over Morgen vergelijkt niet alleen het aantal inwoners per oplaadpunt of het aantal oplaadpunten per vierkante kilometer, maar kijkt ook of de palen staan waar ze moeten staan. Daarbij wordt gekeken naar diverse indicatoren, waaronder %-eigen parkeerterrein (meer openbaar parkeren betekent een grotere openbare laadbehoefte), de spreiding van het laadnetwerk en de dichtheid.

Oplaadpalen verdubbeld

Sinds 2015 is het aantal oplaadpalen in Den Haag verdubbeld, terwijl het aantal kilometers meer dan verdrievoudigd is. Er rijden per maand naar schatting structureel zo’n 2.000 en incidenteel ongeveer 6.500 Hagenaars elektrisch. Samen reden zij in 2018 zo’n 20 miljoen kilometers.

Om te inventariseren waar de capaciteit het beste uitgebreid kan worden, kunnen mensen die wonen en/of werken in Den Haag zich melden als elektrisch rijder. Op basis van de vraag naar oplaadcapaciteit bepaalt de gemeente waar nieuwe oplaadpunten moeten komen.