Dolfijn aangespoeld op strand Kijkduin

Op het strand van Kijkduin is woensdagmiddag een witsnuitdolfijn aangespoeld. Medewerkers van de reddingsbrigade, die als eerste ter plaatse waren, hebben het dier nat en rechtop gehouden. In de hoop dat het dier de stranding zou overleven. Toch overleed de dolfijn kort na stranding.

De dierenambulance werd opgeroepen en die schakelde SOS Dolfijn in. Het gaat om een volwassen vrouwtje. Meestal is een dolfijn al ziek of verzwakt als het aanspoelt. Dat is nog onbekend. Het dier wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar de doodsoorzaak wordt onderzocht.

Foto: SOS Dolfijn.