Dwangsom voor botoxkliniek die regels aan de laars lapt

Botoxkliniek Expat Med. heeft een dwangsom van vierduizend euro per week opgelegd gekregen van de inspectie. De kliniek moet de boel nu snel op orde hebben, dat meldt mediapartner Omroep West.

De dwangsom is opgelegd omdat de kliniek, die botox- en fillerbehandelingen uitvoert, voorwaarden van de inspectie aan de laars lapt.

De inspectie greep in januari in bij het bedrijf aan de Assendelftstraat. Dit omdat het organisatorisch een bende was en het ook is het niet overal even schoon was. Het bedrijf richt zich vooral op patiënten met een Oost-Europese achtergrond en biedt naast botox- en fillerbehandelingen ook injecties in gewrichten en verwijdering van afwijkend baarmoederslijmvlies.

De medisch specialisten, afkomstig uit Polen, hebben wel de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist, maar hun Nederlands taalgebruik is niet op orde. Dit was een eis van de inspectie, zodat ze beter kunnen communiceren met Nederlandse collega’s.

Naar aanleiding van een bezoek aan de kliniek op 14 juni is een rapport opgesteld. Daaruit blijkt dat Expat Med. op achttien van de twintig maatregelen die ze hadden moeten nemen, tekortschiet.