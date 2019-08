Kritiek op demonstratie tegen boerkaverbod

Er is kritiek op de geplande protestactie tegen het boerkaverbod. Op de Koekamp worden vrijdag nikabs, vergelijkbaar met de boerka, uitgedeeld. Vooral de Tweede Kamerfracties van PVV en CDA hebben zorgen.

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in openbare gebouwen. Volgens de initiatiefneemsters van de betoging veroorzaakt het verbod grote onrust in de maatschappij en is het in strijd is met de grondwettelijke bepaling rondom vrijheid van godsdienst. Eén van de initiatiefneemsters zegt dat er voor de actie van vrijdag veel steun is van niet-moslimvrouwen.

De landelijke politiek uit kritiek op de betoging. PVV-leider Geert Wilders vindt het helemaal niets. “Nikabs uitdelen? Beter deelt men tickets uit voor enkele reizen naar Saoedi-Arabië. Wegwezen, hoe eerder ze ons land verlaten hoe beter!”, Twittert hij.

Ook regeringspartij CDA heeft moeite met de betoging tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding in openbare gebouwen. Daarbij worden nikabs uitgedeeld aan sympathisanten die er normaal gesproken geen dragen, aldus CDA’er René Peters.