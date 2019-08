Slachtoffer steekpartij Jacob Schorerlaan overleden, 17-jarige aangehouden

De 38-jarige man die donderdagmiddag gewond raakte bij een steekincident in de Jacob Schorerlaan is kort daarna aan zijn verwondingen overleden. Een 17-jarige man uit Den Haag is direct na het incident aangehouden.

Even voor 13.30 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Jacob Schorerlaan. Daar troffen agenten de zwaargewonde man aan. Het slachtoffer is op straat behandeld door de hulpdiensten en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Aanhouding

De 17-jarige Hagenaar werd kort na het steekincident aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar zijn betrokkenheid wordt onderzocht. De recherche onderzoekt de zaak verder.