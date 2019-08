Aad de Mos: “De Haagse jongens moeten eens met het mes tussen de tanden gaan spelen”

Meer in

In de derde aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ gingen Rogier, Lieuwe en Alberto deze week op bezoek bij Aad de Mos. Vanwege een technisch mankement is het eerste gedeelte, waarin Aad vertelde over zijn Haagse jaren, de eerste ADO-wedstrijden die hij bezocht en zijn eigen carrière als speler en trainer helaas verloren gegaan.

In het vervolg van de podcast vertelt De Mos over zijn verwachtingen ADO dit seizoen, wie volgens hem eerste spits van ADO moet worden en de rol van de Haagse jongens binnen de club. “Immers en Beugelsdijk moeten het mes tussen de tanden tonen”, zegt Aad. “De ploeg lijkt iets te tevreden met zichzelf. Ik heb bij al die tegengoals tegen FC Utrecht niemand gezien die zijn bek open trok.”

Daarnaast deelt de oud-trainer over kunstgras. “Het is verschrikkelijk, weg ermee.” Ook blikt de oud-trainer van PSV vooruit op de wedstrijd PSV-ADO Den Haag en vertelt hij over zijn liefde voor ADO.

Henk Fraser

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week is, in aanloop naar ADO Den Haag-Sparta, de trainer van Sparta en oud-trainer van ADO Henk Fraser te gast.

Luister hier naar aflevering drie van de Den Haag FM ADO Podcast.