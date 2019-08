Actievoerders gaan nikabs uitdelen op de Koekamp

Op de Koekamp gaan actievoerders vanmiddag nikabs uitdelen als protest tegen het boerkaverbod. De demonstratie begint om 15.30 uur. Een nikab is vergelijkbaar met een boerka.

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in openbare gebouwen. Volgens de initiatiefneemsters van de betoging veroorzaakt het verbod grote onrust in de maatschappij en is het in strijd is met de grondwettelijke bepaling rondom vrijheid van godsdienst.

Volgens de organisatie van de betoging gaat het om een stille bijeenkomst, waarbij de boodschap zal worden overgebracht middels posters, spandoeken en flyers. Ook roept de organisatie op een positieve houding in te nemen. “Er is respect voor elkaar. Uitdagend gedrag, een agressieve houding, bespottelijk of beledigend taalgebruik zijn allemaal onacceptabel.”

Foto: Bas Bogers.