COC Haaglanden wil dat burgemeester veiligheid lhbti-gemeenschap garandeert

COC Haaglanden wil dat burgemeester Krikke met een actieplan komt om de veiligheid van de lhbti-gemeenschap te garanderen. Dat zegt voorzitter Peter Scheffer op Den Haag FM. Scheffer reageert daarmee op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van donderdagochtend.

In dat artikel stellen VVD-raadslid Judith Oudshoorn en aankoopmakelaar Peter van Straaten dat makelaars regelmatig homoseksuele stellen adviseren bepaalde buurten links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen. “Het is wat genuanceerder dan hoe ik het in de krant lees”, zegt Scheffer. “Wij krijgen dit soort signalen ook wel, maar ik ken genoeg homoseksuele stellen die heel fijn wonen in Laak, Spoorwijk of de Schilderswijk.”

Scheffer erkent dat er nog altijd sprake is van geweld tegen de lhbti-gemeenschap maar vindt dat niet de taak van een makelaar om daarin actie te ondernemen. “Het COC roept al jaren om een actieplan tegen lhbti-geweld. Misschien dat mevrouw Oudshoorn onze burgemeester daar nog eens op kan wijzen.”

Luister hier naar het interview met Peter Scheffer op Den Haag FM.