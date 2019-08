Demonstratie tegen boerkaverbod: ‘ik word beroofd van mijn vrijheid’

Met leuzen als ‘Geertje blijf van mijn kleertje’, ‘ik word beroofd van mijn vrijheid’ en ‘mijn niqab, mijn keuze, mijn vrijheid’ werd vrijdagmiddag op de Koekamp gedemonstreerd tegen het boerkaverbod. De organisatie vindt dat met de nieuwe wetgeving tegen gezichtsbedekkende kleding grondrechten worden geschonden. Een aantal vrouwen was vrijdagmiddag gekleed in een niqab aanwezig op de Koekamp. Ook was een aantal politici aanwezig, waaronder het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons en Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid.

Op Facebook hadden vooraf honderden mensen aangegeven aanwezig te zullen zijn. Een van de deelneemsters zegt tegen Den Haag FM bij het protest te zijn geweest om haar steun uit te spreken. “Iedereen moet kunnen dragen wat ie wil. Het feit dat iemand een niqab of boerka draagt zegt niets over iemand als persoon.”

De aankondiging van de demonstratie kon op veel kritiek rekenen vanuit de landelijke politiek. Het CDA sprak van zeer radicale mensen die ongelijkheid en intolerantie preken. Ook PVV-leider Geert Wilders zei het protest “helemaal niets” te vinden.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuis en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. Het verbod geldt niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. De boete bedraagt minimaal 150 euro.

