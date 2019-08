‘Haagse agenten worden niet gevraagd terug te komen van vakantie’

Politie-agenten in Den Haag worden niet gevraagd om terug te komen van vakantie. Dat zegt de politie nadat Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, het tegendeel beweerde. Volgens Struijs worden er meer mensen teruggeroepen dan in andere zomers.

“Het is te gek voor woorden. We zijn al overbelast en nu worden we ook nog lastiggevallen tijdens onze vakantie.” zegt Stuijs. De politie reageert: “Wij herkennen ons volstrekt niet in de mediaberichtgeving van vanmiddag dat we collega’s uit onze eenheid zouden vragen van vakantie terug te keren om de roosters rond te krijgen. De roosters geven daar ook geen aanleiding toe.”

Volgens Struijs spelen de problemen in de grote steden en in regio’s als Gelderland.