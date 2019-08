Haagse Frank en Rogier genomineerd voor Televizier-Ring 2019

Haagse interieurdesigners en presentators Rogier Smit en Frank Jansen zijn met hun programma ‘Paleis voor een Prikkie’ voor de tweede keer genomineerd voor een Televizier-Ring.

“We maken het programma voor de kijkers. Als zij zo enthousiast zijn door zo veel op ons te stemmen, maakt dat ons ook blij”, vertelt Frank op Den Haag FM. Nu de vierde en laatste kwalificatieronde van de 54e Gouden Televizier-Ring Verkiezing erop zit, zijn er twintig genomineerde programma’s. Binnenkort maakt de redactie van Televizier nog eens vijf titels bekend die dankzij een wildcard alsnog op de lijst komen te staan.

Paleis voor een Prikkie

Rogier en Frank gebruiken hun creativiteit en achtergrond als interieurontwerpers om mensen te helpen die het niet breed hebben. In het televisieprogramma Paleis voor een Prikkie toveren ze met een minimaal budget huizen om tot een heuse droomwoning.

Vanaf 20 augustus kan het publiek zijn of haar stem uitbrengen via de website van Televizier. Tijdens het Gouden Televizier-ring Gala op woensdag 9 oktober in AFAS Live wordt de ring uitgereikt aan het winnende programma.

Luister hier naar het interview met Frank Jansen op Den Haag FM.