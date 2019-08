Organisatoren demonstratie boerkaverbod tevreden: “Gezamelijk tegengeluid laten horen”

De demonstratie tegen het boerkaverbod dat sinds 1 augustus geldt, is vrijdagmiddag verlopen zoals de organisatoren het bedoeld hadden; rustig en zonder ophef. Voor de demonstratie hadden ongeveer honderd deelnemers zich verzameld op het Koekamp. Zij kregen gezelschap van toeschouwers, pers en de politie.

Organisator Esther zegt dat de demonstratie volgens haar nodig was omdat de situatie sinds 1 augustus is verslechterd voor vrouwen die een niqab dragen. “We krijgen bijna dagelijks meldingen van incidenten”, zegt ze tegen Den Haag FM. “Dat kunnen verschillende dingen zijn zoals scheldpartijen, bespuugd worden, gefilmd worden, fysiek aangevallen worden.. Van alles. We zijn hier vandaag om gezamenlijk een tegengeluid te laten horen.” Ze wordt aangevuld door Tamara, spreker op de demonstratie: “De burger voelt zich gelegitimeerd om zich als politie te gaan gedragen, op internet hebben we veel berichten gezien over dat er een klopjacht is geopend op niqab-dragers. Dan denk ik; Waar gaan we nou naartoe?”

Uiteindelijk is Tamara tevreden met het verloop van de demonstratie. “Het was een mooie opkomst met gemengd publiek, en het heeft voor verbinding gezorgd. Ik denk dat dat één van de hoofddoelen was.” Esther denkt dat dit niet de laatste keer is dat ze van zich laat horen. “Wij zijn zeker van plan om ons vaker uit te spreken, tot deze wet is teruggedraaid. We hopen de komende tijd om ons samengebundeld sterk te kunnen maken tegen deze wet.”