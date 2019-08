Rrrollend Den Haag van start, organisatie houdt rekening met onstuimig weer

Het foodtruckfestival Rrrollend Den Haag is vrijdagmiddag weer van start gegaan op het Lange Voorhout, het festival staat gepland voor het complete weekend. Op de tweede dag van het festival wordt een stevige wind voorspeld, daar zegt organisator Trudy Kwik rekening mee te houden.

“Onze tenten zijn extra verzwaard”, zegt Kwik in de Middagshow van Den Haag FM. “Daarnaast raden we standhouders aan om hun trucks extra te verstevigen. Veiligheid staat natuurlijk voorop bij ons, dus als het echt de spuigaten uitloopt zullen we passende maatregelen nemen. Maar vooralsnog is dat niet het geval.” Mocht het onverhoopt worden afgelast valt dat op de website van het festival te lezen.

Zondag zijn de voorspellingen een stuk gunstiger voor het festival. Ruim twintig kook-, bak- en frituurwagens maken deel uit van foodtruckfestival Rrrollend Den Haag.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Trudy Kwik op Den Haag FM.