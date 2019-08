Vrouw (63) uit zorginstelling weer gevonden

De vermiste vrouw uit een zorginstelling is weer gevonden. Dat meldt de politie vanmorgen. De 63-jarige vrouw was sinds dinsdag vermist nadat ze weg was gelopen uit een zorginstelling in de Celebesstraat.

De politie maakte zich zorgen aangezien de vrouw dringend medicijnen nodig had. De politie riep via de media burgers op om mee te kijken.