Zanger Camiel Meiresonne trots op single en videoclip ‘Nothing’

Singer/songwriter Camiel Meiresonne (foto) van de Haagse sensatie Son Mieux is trots op de nieuwe single ‘Nothing’. Vrijdagochtend werd het nummer gelanceerd in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Het was het laatste nummer van ons debuutalbum ‘Faire de Son Mieux'”, zegt Camiel vanaf zijn vakantieadres in Frankrijk. “Ik had toen dit nummer klaar was echt het idee dat het af was.”

Het nummer, met bijbehorende clip, is volgens de zanger (27) een kijk op zijn generatie. “Het nummer bestaat uit drie coupletten, die alle drie een eigen verhaal vertellen”, vertelt Camiel. “We hebben daarom de clip ook in drieën opgedeeld en door drie verschillende regisseurs laten regisseren.”

De video is ook op drie locaties opgenomen, Den Haag, Oostende (België) en de Veluwe. “Heel leuk dat we op de Veluwe hebben gefilmd, ongeveer honderd meter verderop staat het boshutje waar mijn broertje en ik de hele plaat geschreven hebben.”

Foto: Still YouTube

Luister hier naar het gesprek met Camiel Meiresonne op Den Haag FM.