Ministerie van Buitenlandse Zaken afgezet

De noordkant van het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat is uit voorzorg afgezet voor voorbijgangers. Dat meldt mediapartner Omroep West. In juni en juli zijn vier ruiten gesprongen. Uit onderzoek blijkt dat bij harde wind een verhoogd risico is op ruitschade. Enkele meters uit de gevel zijn afgezet.

Door de mogelijke ruitbreuk kan de HTM het voorste gedeelte van de halte aan de Rijnstraat niet gebruiken, maar dit leidt niet tot overlast voor gebruikers van de halte, aangezien de trams wel gewoon bij het achterste deel kunnen stoppen. Tot nu toe hebben de ruiten van het gebouw het ook gehouden.