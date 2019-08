Den Haag maakt zich op voor komst Pink

Den Haag maakt zich op voor de komst van Pink. De wereldster geeft zondag een concert op het Malieveld waar ruim 50.000 fans worden verwacht. Eerder al stonden Coldplay en Bruce Springsteen op het veld.

Nu staat Pink dus op het veld. Twee maanden geleden was ze ook al in ons land. Toen gaf ze een show in de Johan Cruijff Arena. Kaarten waren snel uitverkocht, waardoor een extra show is ingepland.

De 23-jarige Davina Michelle staat in het voorprogramma. Het terrein gaat zondag om 16.00 uur open. Vanaf 18.15 begint het voorprogramma. Dan rond 20.50 uur zal Pink zelf het podium betreden.

Bezoekers wordt aangeraden niet met de auto te komen. Mocht je hier toch voor kiezen dan adviseert de organisatie om op tijd richting Den Haag te vertrekken zodat je niets mist van het concert. Je moet namelijk rekening houden met een reistijd van ongeveer 30 minuten van het parkeerterrein naar het evenemententerrein.

Foto: Flickr.