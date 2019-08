Gewapende overval bij Albert Heijn Apeldoornselaan

In een filiaal van de Albert Heijn aan de Apeldoornselaan heeft zaterdagavond rond 21.50 uur een gewapende overval plaatsgevonden. De politie is nog op zoek naar de overvallers.

De overval gebeurde vlak voor sluitingstijd van de winkel. De politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of de overvallers wat buit hebben gemaakt.

Agenten zijn op zoek naar twee mannen in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Ze droegen beiden zwarte kleding met capuchons. Een van de verdachten droeg een zwarte heuptas, de andere had zwarte schoenen aan. ‘Ziet u hen? Niet benaderen! Bel dan 112’, schrijft de politie op Twitter.