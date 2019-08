POP 101; klassiekers in De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavonden de laatste twee afleveringen van POP 101, een reeks met 101 popklassiekers (illustratie).

Aangezien het in de zomerperiode rustiger is wat betreft nieuwe releases, verandert dit programma voor even in De Oude Van Nierop. Onder de noemer ‘POP 101’ komen in chronologische volgorde 101 klassiekers voorbij die een blijvende indruk hebben gemaakt, artiesten die hun invloed tot op de dag van vandaag laten horen. Zondagavond tussen 19-21 uur gaat het van 1996 tot en met 2019; pop, indierock, nu-soul, triphop, singersong, folkrock, afro, punkrock en hiphop. Met onder meer Beyoncé, Radiohead, Lauryn Hill, Alicia Keys, Vampire Weekend, Amy Winehouse, Damien Rice, Florence & The Machine, Laura Marling, Anderson Paak en tot slot (bijna live vanaf het Malieveld) P!NK.

POP 101 wordt/werd op de zondagavonden 28 juli, 4 en 11 augustus van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Samenstelling/presentatie: Ricco van Nierop.

Meer info over de complete lijst, playlist en bovenstaande illustratie vind je hier.

Na afloop zijn de uitzendingen hier terug te beluisteren:

Zondag 28 juli: eerste uur (link) + tweede uur (link) 1957-1982

Zondag 4 augustus: eerste uur (link) + tweede uur (link) 1983-1996

Zondag 11 augustus: eerste uur (link) + tweede uur (link) 1996-2019