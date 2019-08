31-jarige verdacht van moord of doodslag op moeder

De 31-jarige man die vorige week werd aangehouden in verband met de dood van een 62-jarige vrouw op de Van Diesenstraat is officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt verdacht van moord danwel doodslag. Dat zegt het Openbaar Ministerie weten tegen mediapartner Omroep West.

De verdachte is de zoon van het slachtoffer. Het lichaam van de vrouw werd vorige week zondag gevonden in de woning in het Laakkwartier. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen. Haar zoon werd later aangehouden.

Afgelopen woensdag werd het voorarrest van de verdachte met twee weken verlengd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Of hij een bekentenis heeft afgelegd is niet bekend.