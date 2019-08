Beach Cleanup Tour ruimt 370 kilo zwerfafval op van Scheveningse strand

Meer in

De twaalfde etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2019 deed maandag onder andere de stranden van Scheveningen aan. Tijdens de grote strandopruimactie van Stichting De Noordzee werd zo’n 370 kilo afval opgeruimd. “Het was de eerste dag dat het ook regende tijdens het opruimen, maar toch was iedereen heel fanatiek bezig”, vertelt vrijwilliger Anne Marie Brevoort op Den Haag FM.

Anne Marie doet niet voor het eerst mee aan de Beach Cleanup Tour. Zowel dit jaar als tijdens de vorige editie doet ze mee aan alle vijftien etappes langs de zuidelijke kust, van Cadzand tot Zandvoort. “De belangrijkste reden dat ik meedoe is omdat dat ik me enorm erger aan zwerfafval. Dan kun je klagen, of er zelf wat aan doen.”

Volgens Brevoort is er tijdens de etappe van Scheveningen tot Wassenaar dit jaar 370 kilo afval opgeraapt door ongeveer 120 vrijwilligers. “Vorig jaar was dat 452 kilo op dit stuk strand, dat is dus een vooruitgang”, vertelt een optimistische Anne Marie.

Tot en met 15 augustus doen ongeveer 3000 vrijwilligers mee aan de opruimactie. Tijdens de laatste dag worden de eindresultaten in Zandvoort bekendgemaakt.

Foto: Bastiaan Bakker | Stichting De Noordzee

Luister hier naar het interview met Annemarie Brevoort