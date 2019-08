Beste ‘India Pale Ale’ komt uit Den Haag

Het beste ‘India Pale Ale’-bier komt uit Den Haag. Het bier ‘Handlanger’ van brouwerij Kompaan is uitgeroepen tot beste Imperial Indian Pale Ale (IPA) van de wereld. Een prestatie.

Brouwerijen van over de hele wereld sturen hun bieren in tijdens de World Beer Award; een grote Britse wedstrijd. Daar zijn maar liefst 3500 bieren gekeurd door een jury, in verschillende categorieën. In de deelwedstrijd IPA heeft Handlanger nu gewonnen.

IPA is een bierstijl binnen de categorie Pale ale. Het is een extra hoppig en (vaak) extra bitter bier en werd voor het eerst gebrouwen in Engeland in de 19e eeuw en was bestemd voor de Londense markt.

De Handlanger is diepzoet en in de afdronk minder bitter dan een reguliere. Genoeg om de jury te overtuigen. Op dit moment wordt vierduizend liter per maand gebouwen van het bier.