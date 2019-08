Dankzij opbrengst Madurodam Marathon kunnen drie meervoudig gehandicapte kinderen ‘gewoon’ naar school

Op zondag 6 oktober is in en om Madurodam de tweede editie van de ‘Madurodam Marathon’. Den Haag FM besteedt iedere maandag in het programma Haagse Ochtendradio aandacht aan het 1,69 kilometer lange hardloopevenement. Deze week was Henk Willem Laan, directeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), te gast.

De gehele opbrengst van de Madurodam Marathon, vorig jaar meer dan 53.000 euro, gaat naar het project ‘Samen Naar School’ van de NSGK. “Met dit project worden schoolklassen op algemene basisscholen zo ingericht dat kinderen met een meervoudige handicap ook gewoon naar school kunnen”, vertelt Henk Willem. “Met de opbrengst van vorig jaar hebben we drie nieuwe klassen kunnen realiseren.” In totaal zijn er al 34 Samen Naar School-klassen in Nederland, maar nog niet een in Den Haag. “Dat wordt het doel van dit jaar”, zegt Laan.

In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je iedere maandag een update in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.